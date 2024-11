Con la squalifica europea di Morata a Fonseca restano solo Abraham e lo stesso Camarda a reggere il peso offensivo del Milan domani in Slovacchia. Il talentino 16enne può entrare nella storia.

Nel palcoscenico scintillante della Champions League, una giovane promessa del calcio si prepara a scrivere la storia. Francesco Camarda, attaccante del Milan, ha gli occhi puntati su di sé alla vigilia della sfida contro lo Slovan Bratislava.

Il match, valido per la quinta giornata della fase a girone unico della Champions League 2024-2025, potrebbe trasformarsi nel teatro di un evento memorabile per il calcio europeo.

Un match da non sbagliare

Il confronto tra Slovan Bratislava e Milan, in programma domani pomeriggio alle 18:45 allo stadio Tehelné Pole di Bratislava, assume contorni particolari non solo per la sua importanza in termini di qualificazione. Con la squalifica di Álvaro Morata e l’indisponibilità di Luka Jović, Francesco Camarda si troverà a essere l’unica alternativa a Tammy Abraham nel ruolo di centravanti per la squadra allenata da Paulo Fonseca. La probabile presenza nell’undici titolare dell’inglese però lascia presupporre che Camarda, con la sua maglia numero 73, possa avere spazio durante la partita.

Un record più che ambizioso

La possibile entrata in campo di Camarda non è solo una questione di necessità tattica per il Milan, ma potrebbe rivelarsi un momento storico per la Champions League. Il giovane attaccante, che compirà solo 17 anni a marzo, ha l’opportunità di diventare il marcatore più giovane nella storia della stessa Champions League. Questo primato è attualmente detenuto da Ansu Fati del Barcellona, che segnò a 17 anni e 40 giorni nel 2019. Con una rete a Bratislava Camarda avrebbe l’occasione di abbattere letteralmente questo record scrivendo il suo nome a caratteri dorati nella storia della più prestigiosa competizione europea per club.

Francesco Camarda

L’uomo delle imprese

Non è la prima volta che il giovane talento rossonero sfiora l’impresa. Un mese fa a San Siro contro il Bruges Camarda aveva già mandato il pallone in rete, celebrando quello che sembrava essere il suo primo storico gol in Europa e mandando in visibilio i tifosi rossoneri. L’entusiasmo fu tuttavia smorzato dalla decisione del V.A.R. che annullò la rete per una posizione di fuorigioco. Questo episodio ha senza dubbio alimentato la determinazione del giovane attaccante, ansioso di dimostrare il suo valore sul palcoscenico più prestigioso a livello di club ed iniziare a farsi conoscere anche sul palcoscenico europeo più importante.

