Dopo 12 match di campionato il Milan del portoghese arranca e, pur con il match di Bologna ancora da recuperare, la media punti di questa stagione è ormai inaccettabile.

Nella stagione calcistica in corso il Milan, sotto la guida tecnica di Paulo Fonseca, sta navigando in acque turbolente. La squadra, con un investimento estivo superiore ai 70 milioni di euro, fatica a trovare la propria identità ed i conseguenti risultati sul campo.

Con obiettivi ambiziosi evaporati già a novembre, il club affronta sfide significative per mantenere vivo il sogno della qualificazione alla prossima UEFA Champions League, mentre il fantasma di una stagione passata evoca preoccupazioni tra i tifosi e la dirigenza.

Un inizio di stagione negativo

L’avvio del campionato ha visto il Milan ottenere risultati poco entusiasmanti, compresi due pareggi e una sconfitta contro squadre considerate alla sua portata. Questo andamento ha immediatamente acceso i segnali d’allarme, mettendo in discussione la competitività della squadra per le posizioni di vertice della Serie A. Fonseca, pur rimanendo, anche eccessivamente, ottimista sulla corsa al titolo, si trova davanti all’arduo compito di risollevare le sorti di un Milan che, ad oggi, sembra destinato a lottare per un piazzamento europeo piuttosto che per lo Scudetto.

Risultati deludenti e mancanza di identità

Nonostante alcune prestazioni positive contro avversari del calibro di Inter e Real Madrid, il Milan di Fonseca ha vinto meno del 50% delle partite disputate in Serie A. Il recente confronto di ‘San Siro’ contro la Juventus ha evidenziato ulteriormente le difficoltà del Milan, incapace di creare occasioni significative e di imporre il proprio gioco. La decisione di adottare una strategia più cauta contro i bianconeri ha sorpreso molti, segnando un netto distacco dalla filosofia di gioco offensivo che Fonseca ha cercato di instaurare. I numeri in merito alla media punti sono da metà classifica più che da grande squadra con un deprimente 1,58 punti a partita.

L’ultima volta che andó così male

La media punti attuale del Milan di Fonseca richiama alla memoria la gestione della squadra tra il 2019 e il 2020 sotto Marco Giampaolo e Stefano Pioli, periodi decisamente bui che i tifosi rossoneri pensavano di essersi messi alle spalle. Sebbene in Champions League la situazione appaia meno critica, con il Milan che mantiene il controllo del proprio destino, la pressione è tangibile. La speranza è che la squadra possa invertire la rotta, evitando di ripetere gli errori del passato e riacquistando quella competitività che possa non fare catalogare questa stagione come da dimenticare.

