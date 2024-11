I rossoneri, già con le spalle al muro a fine novembre, tirano le somme di questa prima parte di stagione e sono obbligati ad un cambio di rotta sia mentale che, ovviamente, di risultati.

In una stagione che fino ad ora ha regalato più ombre che luci al Milan, il tecnico Paulo Fonseca sembra aver delineato una nuova rotta, incentrata sulla Champions League come principale obiettivo per ridare slancio e speranza alla propria compagine.

Al di là dei risultati altalenanti in campionato, che vedono i rossoneri distaccarsi dalle posizioni di vertice ora in maniera importante, l’Europa si profila come teatro privilegiato per tentare un’impresa significativa.

Focus sulla Champions League

Dopo un inizio di stagione sotto tono in Serie A, con un distacco preoccupante dalla vetta della classifica e dai diretti concorrenti per le posizioni buone per la qualificazione al massimo torneo europeo, il Milan guarda alla Champions League non solo come un palcoscenico prestigioso, ma come un’opportunità concreta di riscatto. La deludente prestazione in campionato, evidenziata da una classifica che vede i rossoneri ad una distanza considerevole sia dal Napoli capolista sia dai suoi immediati inseguitori, ha riacceso l’attenzione verso l’Europa.

Fonseca traccia la via

L’allenatore portoghese, nonostante le difficoltà, non ha mancato di trasmettere fiducia alla sua squadra, sottolineando come la corsa per le posizioni di vertice in campionato non sia ancora definitivamente preclusa, nonostante gli scivoloni di rendimento patiti sinora. Il pari a rete inviolata contro la Juventus è stato interpretato positivamente da Fonseca, che lo valuta come un segnale di solidità, sebbene evidenzi la necessità di una maggiore verve offensiva. Le critiche, tuttavia, sono state messe da parte in vista della trasferta contro lo Slovan Bratislava, momento chiave per il proseguimento della competizione europea. Da questo match in poi il Milan smetterà di guardare troppo in lá e penserà partita per partita; forse l’unico modo per rimettersi in carreggiata.

Milan, esultanza di squadra a Madrid

Obbiettivo ottavi

La prospettiva di superare la fase a gironi di Champions League è tutt’altro che irrealistica per il Diavolo, soprattutto alla luce delle recenti vittorie contro squadre come il Bruges e soprattutto il Real Madrid a domicilio. Il calendario dei prossimi incontri in Europa sorride ai milanisti, con avversari sulla carta abbordabili che potrebbero permettere al Milan di Fonseca di accedere anche direttamente agli ottavi di finale (anche se i playoff rappresentano una situazione più realistica) che significherebbe anche una fondamentale iniezione economica oltre che morale, in termini di introiti da UEFA, botteghino e market pool.

Leggi l’articolo completo Milan, è il momento di fare i conti con la realtá. Da domani in poi si ragionerá cosi, su Notizie Milan.

