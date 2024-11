Un Milan spento e inconcludente. Questo ci ha lasciato il brutto 0-0 di sabato contro una Juve tutt’altro che irresistibile. Domani sera però torna in campo un vero e proprio faro di questo Milan convalescente.

Nel cuore dell’Europa calcistica, il Milan si prepara a un impegno cruciale che potrà influenzare non soltanto il morale della squadra ma anche la sua posizione nelle gerarchie continentali. Abbattuto dal deludente e vuoto 0-0 casalingo contro una Juventus non certo imbattibile ed incerottata il Milan deve risollevarsi nella prossima partita di Champions League che vedrà i rossoneri affrontare lo Slovan Bratislava domani sera.

Il match rappresenta l’ennesima occasione per il diavolo per trovare se stesso e provare ad infilare una serie di risultati importanti che diano senso al futuro europeo e domestico dei suoi colori.

Una partita da vincere

La partita contro lo Slovan Bratislava non rappresenta solo una tappa del percorso europeo del Milan, ma si carica di un significato più profondo per i rossoneri. Essa incide direttamente sul morale della squadra, che mira a rafforzare la propria autostima, e sulla classifica generale in Europa, dove ogni punto diventa cruciale nella lotta per il passaggio del turno. Dopo Liverpool, Leverkusen e Real Madrid, con l’abbordabile intermezzo del Bruges, gli slovacchi rappresentano un avversario sicuramente da non sottovalutare ma assolutamente da battere.

Un rientro fondamentale

Christian Pulisic, l’ala americana così decisiva nello scacchiere di questo Milan e ormai vera e propria anima rossonera si prepara a tornare sul campo da titolare nel match di domani sera a Bratislava. L’opportunitá di reintegrarlo nella formazione iniziale arriva in un momento strategico, poiché la squadra cerca riscatto in Europa dopo risultati altalenanti in Serie A e Christian è mancato terribilmente nel match di sabato contro la Juventus. Rientrato non al meglio dopo la trasferta transoceanica con la sua nazionale Pulisic aveva accusato fastidi ad un polpaccio che avevano spinto Fonseca a non rischiarlo dall’inizio nel big match contro i bianconeri concedendogli solo i 20 minuti finali in cui l’americano non è riuscito ad incidere come si spera potrà fare domani a Bratislava.

La giornata rossonera

Il Milan vive una giornata di intensa preparazione in vista dell’impegno europeo. La routine prevede un allenamento presso il Centro Sportivo Milanello a Carnago, iniziato alle 11.30, con i primi quindici minuti aperti alla stampa per permettere un assaggio delle strategie e dell’atmosfera nella squadra. In serata, alle ore 19.15, è prevista una conferenza stampa che vedrà protagonisti l’allenatore Fonseca e il giocatore Abraham, direttamente da Bratislava, presso lo Stadio Tehelné Pole. Un’occasione per raccogliere ulteriori informazioni sulle condizioni della squadra e sulle aspettative per il match.

