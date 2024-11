I rossoneri, domani sera in campo a Bratislava, incroceranno un ex mai dimenticato che, al momento dei sorteggi, non era riuscito proprio a trattenere l’entusiasmo.

Nel calcio, il ritorno di un giocatore contro la sua ex squadra è sempre un momento carico di emozioni e significati. Questo giovedì, alle ore 18:45, avrà luogo uno di questi incontri che non solo scuote il cuore dei tifosi ma riaccende vecchi ricordi legati a momenti sportivi indelebili.

Lo Slovan Bratislava, squadra principe nel panorama calcistico slovacco, ospiterà il Milan, una delle più prestigiose compagini del calcio italiano ed internazionale. Uno degli aspetti più intriganti di questa partita è la presenza in campo di un ex giocatore rossonero, ora in forze allo Slovan Bratislava, una componente che aggiunge una nota di profondo interesse a questo incontro.

La parabola rossonera e oltre

Il giocatore, sbarcato al Milan dal Genoa per quattro milioni di Euro nell’estate 2015, nelle sue due stagioni rossonere ha lasciato buoni ricordi entrando nel cuore dei tifosi per l’innegabile impegno in campo e per alcuni gol pesanti. Dopo 59 match e quattro reti in rossonero l’estate del 2017 segnò l’addio del centrocampista al Milan, con la sua cessione al Trabzonspor per una cifra intorno ai 6 milioni di euro. Questo trasferimento segnò l’inizio di una nuova avventura professionale per il centrocampista slovacco, allontanandolo dall’ambiente calcistico italiano ma non dimenticando i momenti vissuti e le emozioni condivise. Per lui, poi, il ritorno in Italia al Parma e l’esperienza inglese al Watford prima del ritorno in patria nel 2022 a 35 anni nelle file dello Slovan Bratislava.

Il passato e il presente di Juraj Kucka

Juraj Kucka, nato nel 1987, ha trascorso una parte significativa della sua carriera in Italia. La sua esperienza al Milan sotto la guida di Vincenzo Montella, in particolare, è ricordata dallo stesso Juraj come indimenticabile tanto da sentirsi tutt’ora legato ai colori rossoneri. Fú senz’altro significativa la sua esultanza ripresa dalle telecamere del club di Bratislava al momento dei sorteggi dei match di Champions che avrebbero contrapposto la sua attuale squadra al suo amato Milan. Una minaccia in più per i rossoneri quindi il ritorno da ex dell’ora 37enne Kucka che sicuramente sentirà il match in una maniera del tutto particolare.

Vincenzo Montella

Bei momenti ed un trofeo in rossonero

Da sempre contraddistinto dalla grande aggressività e decisione in mediana unita ad un’ottimo tempo negli inserimenti offensivi ed un bel tiro da fuori l’esperienza di Kucka in rossonero fu senz’altro positiva. Molte le presenze, soprattutto da titolare con una particolare simpatia nei suoi confronti nata dalla parte più calda del tifo milanista conquistata a suon di tackle e maglie sudate in campo. L’highlight dei suoi due anni in rossonero è sicuramente la supercoppa italiana conquistata a Doha contro la Juventus il 23 dicembre 2016 con Kucka in campo da titolare per tutti i 120 minuti del match e a segno nella decisiva lotteria finale dei calci di rigore. Fu l’ultimo trofeo del Milan prima dello scudetto di Stefano Pioli e portó anche il nome di Juraj Kucka, domani avversario del suo Milan.

