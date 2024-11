Il CEO dello Slovan Bratislava rivela i retroscena di una trattativa di mercato proprio tra le due squadre che si affronteranno domani sera a Bratislava.

Nel mondo del calcio, ogni finestra di trasferimento porta con sé una miriade di trattative, molte delle quali si concludono con successo mentre altre restano nel limbo delle opportunità mancate.

Una di queste riguarda le recenti voci di un interessamento del Milan verso un giovane e promettente talento dello Slovan Bratislava, squadra che il Milan affronterà domani sera per la quinta giornata della fase a girone unico della Champions League.

Rapporti interrotti su base economica

Nonostante il fiorente interesse del Milan per il giovane slovacco, i colloqui tra i due club non hanno fruttato il risultato sperato. Secondo Ivan Kmotrik Jr, CEO dello Slovan Bratislava, le trattative ufficiali hanno avuto luogo la scorsa estate ma si sono arenate su una discrepanza sostanziale relativa alla valutazione economiche del giocatore. Nel dettaglio le due parti non sono riuscite a trovare un accordo sui termini finanziari dell’operazione a causa della valutazione data al giocatore dagli slovacchi superiore ai cinque milioni offerti dal Milan, portando alla conclusione prematura delle discussioni.

Il talento promettente del 19enne

Nino Marcelli si sta distinguendo in patria ed in Europa come uno dei talenti più interessanti emersi recentemente dall’ambiente calcistico slovacco. A soli 19 anni, l’esterno sinistro di centrocampo ha già dimostrato la sua abilità sul campo con statistiche rispettabili, totalizzando 26 presenze, 2 gol e 5 assist nel corso dell’attuale stagione. Queste performance non sono passate inosservate agli occhi dei talent scout del Milan, che lo hanno individuato come un possibile rinforzo per rafforzare la rosa. La valutazione rossonera di circa cinque milioni di euro attribuita al giovane calciatore, tuttavia, è stata considerata troppo modesta da Kmotrik sottolineando cosi la propria intenzione di non svalutare un talento così giovane e promettente.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

Per il futuro?

Nonostante il mancato accordo in questa sessione di trasferimento, il Milan potrebbe decidere di rinnovare il proprio interesse per Marcelli nel prossimo futuro. La decisione di riprendere le trattative potrebbe dipendere da una varietà di fattori, inclusa l’evoluzione delle prestazioni del giocatore e le eventuali necessità tattiche del club rossonero. Nel frattempo, l’attenzione sia del Milan che dello Slovan Bratislava è rivolta all’incombente appuntamento di Champions League di domani alle 18:45 in terra slovacca.

