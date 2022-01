Arrivabene: “Non c’è solo Dybala a scadenza, ma abbiamo un ottimo rapporto con tutti”

L’amministratore delegato della Juventus Maurizio Arrivabene prima della partita vinta dai bianconeri con la Sampdoria ha parlato di nuovo di Paulo Dybala: “Dybala cercava un amico in tribuna? Io onestamente in quel momento ho visto una grande azione della Juventus, uno splendido gol, stavo esultando. Mi è stato detto dopo del gesto di Paulo, ma non sto a commentare queste cose”.

“Sono giocatori con i quali abbiamo un ottimo rapporto, è molto legato alla Juventus, ci siamo parlati e ci siamo dati appuntamento a febbraio e con calma faremo quello che dobbiamo fare. Io sono andato al sodo, ho detto che ne avremmo parlato a febbraio: non c’è solo Dybala, abbiamo altri rinnovi, Perin, Cuadrado, Bernardeschi e De Sciglio, è giusto parlare di tutti, a febbraio ci prendiamo il nostro tempo per sederci e parlare di tutti“.