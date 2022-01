Giudice Sportivo, Udinese-Salernitana 3-0 e 1 punto di penalizzazione

Arrivano brutte notizie dal giudice sportivo per la Salernitana. La decisione è inequivocabile: 3-0 a tavolino a favore dell’Udinese e un punto di penalizzazione in classifica alla Salernitana. Tutto a seguito della mancata disputa della gara di campionato in programma lo scorso 21 dicembre alla Dacia Arena.

Alla base della decisione c’è il mancato rispetto dei Protocolli in vigore per il regolare svolgimento della gara di campionato. Secondo quanto si legge nel comunicato del giudice sportivo, la Salernitana non ha fatto tutto quello che avrebbe potuto pur di presentarsi al campo, nonostante i vincoli della ASL locale. Nella motivazione il sospetto che “l’intervento della ASL sia stato auspicato se non direttamente sollecitato dalla società campana” come dimostrerebbero alcune mail. Un duro momento per i campani, all’ultimo posto in classifica.