Dopo Klopp e Xavi anche Arteta, tecnico dell’Arsenal ha annunciato l’addio alla panchina a fine stagione: andrà al Barcellona

Klopp e Liverpool, Xavi e Barcellona e adesso anche Arteta e Arsenal: il tecnico spagnolo infatti, come riportato da Sport, avrebbe avvisato la dirigenza che a giugno lascerà la panchina dei Gunners.

La decisione del tecnico spagnolo potrebbe, secondo il quotidiano spagnolo Sport, che ha dato per primo la notizia, essere collegato all’annuncio di Xavi: con la sua decisione sarebbe infatti il principale favorito per prendere il suo posto sulla panchina blaugrana. A questo punto si profila una corsa a due tra Arteta e Thiago Motta, tecnico del Bologna che piace molto in Catalogna.

