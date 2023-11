La Football Association ha dichiarato ufficialmente di aver aperto un fascicoli contro Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal. Lo spagnolo si era lamentato in maniera molto dura per l’utilizzo del Var dopo la sconfitta contro il Newcastle.

COMUNICATO – «Arteta è stato accusato di violazione della regola FA E3.1 in seguito ai commenti che ha fatto nelle interviste ai media dopo la partita di Premier League dell’Arsenal contro il Newcastle United sabato 4 novembre. I suoi commenti si sostiene costituiscano una cattiva condotta in quanto sono offensivi nei confronti degli ufficiali di gara e/o dannosi per il gioco e/o portano discredito al gioco».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG