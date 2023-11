Le probabili scelte di Spalletti e Milevski per la sfida di questa sera tra Italia e Macedonia del Nord. I dettagli

Questa la probabile formazione dell’Italia per il match valido per le qualificazioni agli Europei di stasera contro la Macedonia del Nord. Difesa inedita per Spalletti che lancia Darmian, Gatti, Acerbi, Dimarco.

Probabile formazione Italia (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Chiesa. All: Spalletti.

Probabile formazione Macedonia del Nord (3-5-2): Dimitrievski; Manev, Serafimov, Musliu; Ashkovski, Elezi, Atanasov, Bardhi, Alioski; Elmas, Miovski. All: Milevski.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG