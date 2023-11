Le parole di Sidney van Hooijdonk, attaccante olandese del Bologna, sul suo futuro con la maglia rossoblù. I dettagli

Sidney Van Hooijdonk ha parlato al Corriere dello Sport del suo futuro con il Bologna. L’attaccate viene infatti impiegato poco da Thiago Motta.

PAROLE – «Zirkzee? Sì, c’è competizione, ma siamo davvero buoni amici. Giochiamo nella stessa posizione, ma siamo diversi. Voci di mercato? È normale quando non giochi. Nell’ultimo anno e mezzo ho giocato molto e segnato anche molto. Secondo me Bologna non è la stessa di quando sono venuto qui due anni fa. Tutto è aumentato. Il livello, tutto. Vedremo cosa succederà».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG