Le parole di Walter Zenga, ex portiere dell’Inter, sulla possibilità di sedersi sulla panchina dei nerazzurri

Walter Zenga, ex portiere dell’Inter, ha parlato a Cronache di Spogliatoio per analizzare il momento della squadra di Inzaghi in vista del derby d’Italia.

PAROLE – «Vicino ad allenare l’Inter? C’è stata quando ritornò Mancini. E poi c’è stato un altro approccio dopo Benitez quando arrivò Leonardo. Ma non c’è mai stato niente di più, era buttata lì. Mi sarebbe piaciuto allenare l’Inter, a chi non piacerebbe? Però ogni volta che torno a San Siro è come se avessi smesso ieri. Questa è la vittoria più grande, magari da allenatore non andava bene e avrei macchiato».

