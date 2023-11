Nella giornata di oggi il quotidiano Tuttosport ha assegnato numerosi premi tra cui il Golden Boy 2023

Nella giornata di oggi il quotidiano Tuttosport ha assegnato numerosi premi tra cui il Golden Boy 2023 durante la conferenza stampa nella Sala Trasparenza del Grattacielo della Regione Piemonte, a Torino. Ecco tutti i giocatori (ma non solo) premiati.

PREMI ASSEGNATI DALLA GIURIA DEI GIORNALISTI

Golden Boy Absolute Best: Jude Bellingham (Real Madrid).

Best Italian Player Under 21: Giorgio Scalvini (Atalanta).

The Youngest: Lamine Yamal (Barcellona), arrivato secondo al Golden Boy Absolute Best.

PREMI ASSEGNATI DAL BOARD

Golden Player Man: Erling Haaland (Manchester City).

Golden Player Woman: Aitana Bonmati (Barcellona).

Best European President: Tony Bloom (Brighton).

Best European Manager: Edu Gaspar (Arsenal).

PREMI ASSEGNATI DA TUTTOSPORT

Best Agent: Ali Barat.

Best Italian Girl Player Under 21: Chiara Beccari (Juventus Women, in prestito al Sassuolo).

Best European Girl Player Under 21: Linda Caicedo (Real Madrid).

Greatest Challenge of the Year: Cristiano Giuntoli (per lo scudetto col Napoli).

Italian ESports Golden Boy: DaniPitbull (Juventus Dsyre).

