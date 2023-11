Le parole di Felipe Anderson, esterno brasiliano di proprietà della Lazio, sul suo futuro con i biancocelesti

Felipe Anderson ha parlato del suo futuro con la Lazio in un’intervista al Tempo. Il brasiliano, in scadenza di contratto, ha dato un aggiornamento sulla situazione rinnovo.

PAROLE – «Con il presidente abbiamo un rapporto ottimo, stiamo parlando. Secondo me siamo sulla buona strada, per me e per la Lazio. Presto ci saranno delle novità, avremo un incontro i prossimi giorni e vediamo gli ultimi dettagli. Credo che manchi poco per prendere una decisione. Ho sempre detto a tutti di voler dare priorità alla Lazio e trovare un accordo che faccia felici tutti quanti. Anche il presidente ci ha dimostrato la voglia di voler continuare insieme. Vediamo nei prossimi giorni quello che succederà. A fine giugno ci hanno chiamato per capire come fosse la situazione, se avevo voglia di andare via dalla Lazio. Sapendo che ero in scadenza, tante squadre mi hanno contattato, ma si è trattato di sondaggi, mai di trattative vere e proprie».

