Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha parlato in conferenza stampa elogiando le ultime prestazioni di Leandro Trossard, esterno d’attacco acquistato dal Brighton la scorsa estate.

PAROLE – «Acquisto di Trossard in estate? Non conosco l’aspetto finanziario, non sono un economista del club, ma penso davvero che sia un giocatore formidabile, ha un grande talento e soprattutto una grande intelligenza per giocare come vogliamo giocare».

