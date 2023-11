Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, ha parlato ai microfoni ufficiali della UEFA dopo la vittoria di ieri sera contro il Porto

PAROLE – «Siamo arrivati ​​agli ottavi e in molte fasi di questa partita abbiamo giocato bene. Sono felice per il club, questa è stata davvero una bella vittoria contro una formazione di alto livello. Abbiamo mostrato un’ottima mentalità, abbiamo reagito allo 0-1 in modo straordinario. È stato perfetto pareggiare così velocemente, nella ripresa abbiamo giocato bene. Alla fine del primo tempo ho detto ai miei giocatori che dovevano osare di più, che dovevano correre i rischi giusti per far uscire meglio la palla. Iñaki Peña È stato straordinario. A João Félix serviva quel gol, per lui sarà importante. È anche vero che, se avessimo sfruttato le occasioni, il risultato per noi sarebbe potuto essere ancora più convincente».

