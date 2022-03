Il terzino spagnolo dell’Arsenal, Hector Bellerin la pensa diversamente per quello sta succedendo nel mondo.

Hector Bellerin ha una sua idea, di quello che sta accadendo per via della guerra in Ucraina da parte della Russia. Il terzino spagnolo dell’Arsenal ne ha parlato a La Media Inglesa. Colpiscono molto le sue parole che hanno creato discordia nel mondo del calcio.

Queste le parole: “Questa guerra ci interessa più di altre e non lo trovo giusto. Forse è perché sono popoli più simili a noi, più vicini, o perché il conflitto può riguardarci sul piano economico e per il discorso dei rifugiati.”

Il calciatore spagnolo Hector Bellerin dell’Arsenal, poi rincara la dose sulla questione guerra: “Però, per esempio, non si parla più della guerra in Palestina, né della situazione nello Yemen, in Iraq.”

Anche per l’esclusione dalla Russia dal Mondiale in programma fine anno, lo spagnolo ha qualcosa da ridire: “Anche il fatto che la Russia non sia stata ammessa ai Mondiali è qualcosa che succede da anni in altre parti del mondo.” Conclude così l’intervista lo spagnolo dell’Arsenal, il terzino destro Hector Bellerin.

