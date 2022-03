La fortissima punta della Polonia e del Bayern Monaco, Robert Lewandowski vanta il modo di come il suo paese da una mano agli ucraini.

L’attaccante della Polonia e del Bayern Monaco, Robert Lewandowski appare fiero di come il suo paese sta aiutando l’Ucraina e gli ucraini durante la guerra con la Russia.

Queste le parole della punta: “Il mondo ammira il modo in cui stiamo aiutando gli ucraini. Mille grazie a tutti coloro che si stanno dando da fare. Persone da tutto il mondo si sono congratulate per la solidarietà mostrata dal mio popolo.”

Poi Robert Lewandowski parla della partita che attende la sua Polonia, queste le parole durante il ritiro della nazionale polacca: “Penso che sia un momento difficile non solo per me, ma per tutti. Siamo atleti e l’aspetto sportivo è importante, la finale di martedì è la cosa più importante. Abbiamo un nuovo staff tecnico, un nuovo allenatore ma conosciamo il nostro potenziale, tutto dipenderà da noi.”

Conclude così il centravanti polacco del Bayern Monaco.

