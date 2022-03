Joe Barone direttore generale della Fiorentina, parla dopo l’assemblea di Lega ai cronisti fuori l’evento.

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone parla dopo l’evento dell’assemblea di lega con Casini presidente. La maggior parte delle squadre appare felice delle parole di Casini, ma l’argomento si è spostato più sul versante economico.

Queste le parole di Joe Barone: “Abbiamo fatto la prima riunione con il presidente Casini, è andata abbastanza bene e dobbiamo lavorare su tante cose, in particolare sull’indice di liquidità. Si creerà un tavolo di lavoro ma adesso la cosa importante è la partita della Nazionale di domani.”

Barone introduce il discorso nazionale, è praticamente fondamentale la presenza dell’Italia al Mondiale. In caso di non presenza potrebbe scaturire una perdita d’appeal devastante per il calcio italiano.

Così conclude il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone: “È importante che l’Italia si qualifichi per il Qatar per il bene del calcio italiano. Poi lavoreremo con il resto delle squadre e con la Federazione, per l’indice di liquidità. Per la Fiorentina la sostenibilità è un cavallo di battaglia e questo non cambia.”

