L’ex fuoriclasse brasiliano Ronaldinho Gaucho rivela chi secondo lui è il miglior difensore in assoluto.

ESPN ha intervistato l’ex campione Ronaldinho Gaucho che ha confessato chi ritiene essere il miglior difensore al mondo. L’asso brasiliano incorona il suo amico Maldini con cui ha giocato nel Milan mentre per quanto riguarda il presente loda Mbappé.

Kylian Mbappe

“Per me Paolo Maldini è sempre stato il miglior difensore mai esistito in circolo e ho avuto la fortuna di giocarci insieme. Oggi per me è un grande amico, per me è una grande gioia sia così perché è un vero e proprio idolo per me. Mi sarebbe piaciuto tanto giocare con Mbappé, mi piace tanto come gioca e quindi mi sarei divertito a scendere in campo con lui“.

