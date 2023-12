Tutto sulla lotta al titolo di campione d’inverno in Premier League che vede coinvolte Arsenal, Liverpool e Aston Villa

Il verdetto di parità tra Liverpool e Arsenal ha congelato la classifica di Premier League in un grande equilibrio in vista degli ultimi 90 minuti che nel Boxing Day assegnerà il titolo d’inverno. Quanto mai platonico, visto il grande affollamento che produce continui sorpassi.

In ogni caso, affinché i Gunners mantengano la leadership della classifica, devono vincere il derby col West Ham: scenderanno in campo sapendo se sono stati momentaneamente scavalcati da Liverpool e Aston Villa, staccati a oggi di un punto. I Reds giocano a Burnley, penultimo in classifica; Zaniolo e compagni vanno invece all’Old Trafford, che sarà incline a una nuova contestazione in caso di nuovo fallimento di Ten Hag.

