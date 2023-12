Ripercorriamo i gol più belli della Premier League come quelli realizzati da Salah con il Liverpool. Tutti i dettagli

L’ultima giornata di Premier League ha visto Momo Salah firmare la rete del pareggio in Liverpool-Arsenal con la classica azione personale. L’egiziano ha raccolto un lancio di Alexander-Arnold, è partito da posizione defilata, ha superato Zinchenko per poi scagliare con forza il pallone sotto la traversa. Quali sono stati i grandi gol di questa prima parte di campionato inventati da soli?

1) Antonio in Brighton-West Ham 1-3. Lancio Bowen per Antonio, che al limite dell’area, spalle rivolte alla porta, se ne va con grande finta, per poi concludere l’azione con un diagonale vincente.

2) Doku in West Ham-Manchester City 1-3. Doku arriva veloce sulla sinistra, entra in area e la piazza a giro rasoterra. Tutto effettuato con tale naturalezza da essere assolutamente perfetto.

3) Bailey in Aston Villa-Manchester City 1-0. Il capolavoro che decide l’incontro. Bailey avanza sfuggendo a un difensore, lunga corsa, si libera con un tacco e tiro favorito da una deviazione che diventa imprendibile.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG