Tutti i numeri e le statistiche sulla stagione della Fiorentina di Vincenzo Italiano tra campionato e Europa

Monza-Fiorentina ha confermato una qualità dei viola, molto importante per spiegare la bella classifica che ha maturato. Nessuno in Italia ha la bontà degli approcci nella fase iniziale del match come quella registrata dalla squadra di Vincenzo Italiano.

Il gol di Beltran, arrivato dopo 7 minuti, è bastato per conquistare 3 punti. Una caratteristica, quella dei grandi inizi, manifestata subito, già nei primi 2 incontri di campionato con Genoa e Lecce, confermata poi contro Cagliari, Napoli e Salernitana. In due casi, invece è andata sotto: con la Juventus non è riuscita a rimontare, con la Roma sì.

