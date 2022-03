Il tecnico dell’Arsenal non ci sta: ecco le sue parole in conferenza stampa.

Tre partite nell’arco di sei giorni. Dopo la sconfitta contro il Liverpool arriva l’Aston Villa e i Gunners non si capacitano di un calendario così ricco di appuntamenti. Il tecnico Arteta esprime la sua opinione in conferenza stampa: “Grazie mille alla Premier League per averlo fatto.

E si ripeterà quando giocheremo contro Chelsea e Manchester United. Se vogliono dare loro un vantaggio, oggi dico ‘Grazie mille per averlo fatto’. La Premier non cambia i programmi perché ci sono accordi con le tv. Ma non è giusto per l’Arsenal”. Secondo lo spagnolo l’organizzazione del campionato inglese sarebbe a favore delle big, coloro che lotteranno fino alla fine per il titolo.

