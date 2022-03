Continua il momento di crisi dei parigini. Ora la panchina di Pochettino è a rischio.

Incredibile ma vero. Il Monaco scrive una pagina di storia sportiva battendo per 3-0 il PSG. Apre le marcature Ben Yedder con uno splendido colpo di tacco, il raddoppio nella ripresa porta la firma di Volland. Nel finale Ben Yedder trasforma il rigore del definitivo 3-0. Il primato in classifica non sembra in dubbio.

Come riporta TMW, il Psg è in testa con 65 punti, 15 in più rispetto al Marsiglia secondo in classifica. Il Monaco sale a quota 44 e si avvicina alla zona Europa. Terza sconfitta nelle ultime 5 gare di campionato per i parigini, a cui si aggiunge l’eliminazione dalla Champions League per mano del Real Madrid. Un momento sicuramente complicato, che può accelerare i piani in vista della prossima stagione. Potrebbero essere queste le ultime giornate di Mauricio Pochettino in panchina.

