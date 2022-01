Arthur-Arsenal, continua la telenovela

Il centrocampista della Juventus Arthur Melo sta pian piano trovando tanta continuità anche in bianconero dopo il brutto infortunio che lo ha tenuto fermo fino ai mesi scorsi. Allegri lo utilizza spesso ma per i bianconeri l’ex Barcellona è cedibile. L’Arsenal lo cerca con grande insistenza e lui vuole cambiare aria, ma i londinesi lo vorrebbero in prestito secco.

Questa formula alla Juventus non va bene nonostante i Gunners vogliano pagare tutto l’ingaggio del brasiliano; i bianconeri vogliono inserire almeno un diritto di riscatto a fine stagione al verificarsi di determinate condizioni. L’Arsenal nicchia ma nel frattempo, secondo Sky Sport UK, il procuratore di Arthur, Federico Pastorello, ha parlato con Edu, il direttore tecnico dei londinesi. La Juventus lo lascerà partire solo quando avrà trovato un sostituto.