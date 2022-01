Juventus, tre club su Dybala

Non c’è soltanto l’Inter su Paulo Dybala. Le indiscrezioni raccolte dalla Spagna permettono di aggiornare la lista delle pretendenti al calciatore argentino. Secondo il portale spagnolo Fichajes.net, il talento classe 1993 della Nazionale argentina oggi sarebbe nel mirino di tre top club europei: Inter, Barcellona e PSG, pronti a farsi vivi con l’entourage della Joya a febbraio, qualora il nuovo accordo con la Juve dovesse saltare.

Come dichiarato dall’ad della Juventus Arrivabene, la Juventus non ha fretta e deve pensare a tutti i suoi calciatori in scadenza. L’argentino dovrebbe uscire allo scoperto e dimostrare tutto il suo coraggio per lasciare la squadra che lo ha lanciato nel calcio dei grandi. Persiste lo stallo sul rinnovo e allora le big ci pensano. In Italia l’Inter dell’ex dirigente bianconero Marotta sembra in pole position per il calciatore.