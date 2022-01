Schermaglie di mercato tra Barcellona e Bayern

Due colossi che vogliono competere, due squadre che hanno vinto complessivamente 11 Champions League. Uno scontro titani che non avviene soltanto in campo ma soprattutto sul mercato internazionale. I motivi della contesa? Alcuni giovani calciatori che potrebbero cambiare maglia per inseguire il sogno di un’intera carriera. Secondo quanto riportato dall’emittente tedesca Sport1, lo scontro tra i due club nasce dai tentativi del club bavarese di acquistare Sergino Dest e Pedri, avvicinando i giocatori e senza pertanto avvisare chi detiene il loro cartellino.

Il calciatore spagnolo, migliore giovane Under 21 d’Europa, è sulla bocca di tutti e ha incantato milioni di tifosi in occasione dell’ultima Nations League. Il terzino fa gola a diversi club e rappresenta il futuro del club blaugrana. Due grandi club a contenderseli, uno scontro tra titani in cui ogni mossa sembra lecita.