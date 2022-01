Il punto sul mercato dell’Inter

Il mercato dell’Inter ruota attorno alla ricerca di un vice Perisic per la corsia sinistra. I nomi sono quelli circolati nelle ultime ore: Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte e Ramy Bensebaini del Borussia Mönchengladbach. Il serbo piace perché considerato il perfetto sostituto di Perisic e per l’esperienza internazionale. L’algerino strizza l’occhio ai nerazzurri e gradirebbe un’esperienza in Serie A.

Le difficoltà dell’Inter sono prettamente di natura economica. I due giocatori potrebbero arrivare in prestito gratuito, una soluzione che non piace ai club proprietari dei due cartellini. Serve allora una cessione o un extra budget per il mercato. Da monitorare le situazioni di Kolarov e Vecino. Se i due calciatori dovessero lasciare Milano, dal risparmio dei loro ingaggi potrebbe essere trovato un piccolo tesoretto per le operazioni in entrata. Sensi alla Sampdoria è slittato a causa dell’infortunio di Correa. In attacco il sogno è sempre Paulo Dybala dalla Juventus.