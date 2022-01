Juventus, il Bayern ti soffia Zakaria

La Juventus è sempre alle prese con le operazioni per il centrocampo. Se Arthur sembra in uscita (direzione Arsenal), gli occhi sono ora puntati su Zakaria del Borussia Mönchengladbach. Gli ostacoli però non mancano: come riporta Sportmediaset il club tedesco chiede un indennizzo economico per liberarlo già a gennaio e su Zakaria si registra anche il forte pressing del Bayern Monaco.

Il nazionale svizzero classe 1996 rappresenta un’occasione per i costi contenuti. Il suo contratto con i tedeschi scade a giugno e nelle scorse settimane il suo nome è stato accostato anche all’Inter in caso di uscita di Vecino. Il fascino del Bayern Monaco e il progetto che verrà presentato al calciatore faranno la differenza. In alternativa la Juventus potrebbe anticipare l’arrivo a Torino di Rovella, ora al Genoa.