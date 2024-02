Arthur Fiorentina, Commisso ci prova: chiederà uno sconto alla Juve. Gli aggiornamenti sul centrocampista brasiliano

Tra le situazioni di mercato che la Juve sarà chiamata a risolvere in estate c’è anche quella legata al futuro di Arthur. Il centrocampista si è accasato alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni, pagabili in 3 esercizi.

Il brasiliano aveva cominciato bene la sua stagione, ma i suoi problemi fisici hanno compromesso il suo rendimento. Secondo Calciomercato.com, tuttavia, Commisso proprio in virtù di questo fatto proverà a chiedere uno sconto alla Juve per il pagamento del riscatto.

The post Arthur Fiorentina, Commisso ci prova: chiederà uno sconto alla Juve appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG