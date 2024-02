Zazzaroni: «Giuntoli vuole tenere Allegri, ma la Juve non vuole più continuare con lui». L’annuncio del direttore

Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ai microfoni di Radio Sportiva ha fatto un annuncio sul futuro di Allegri alla Juve.

ZAZZARONI – «Per me Massimiliano Allegri è un grande valore. Giuntoli vuole tenerlo, ma c’è una tendenza a liberarsi dei personaggi che hanno fatto parte dell’era Agnelli. Io ho la sensazione che la Juventus non voglia più continuare con Allegri. E per me è incomprensibile».

