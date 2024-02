Szczesny Juve, l’addio in estate è possibile: il portiere può partire per un motivo. I dettagli sul futuro del polacco

La Juve non considera Szczesny come un giocatore incedibile sul mercato. A rivelarlo è la Gazzetta dello Sport, secondo cui, in caso di offerta importante, la società bianconera sarebbe disposta a definire l’addio del portiere in estate per risparmiare gli oltre 6 milioni di ingaggio.

Al momento, comunque, l’intenzione della Juve sarebbe quella di provare a rinnovare il contratto di Szczesny per altri 2 anni.

