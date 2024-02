Paredes conquista Marinozzi: «Non gli compete la vita da mediano che faceva alla Juve». Le dichiarazioni del giornalista

Il giornalista Andrea Marinozzi a Sky Sport ha parlato del nuovo ruolo assunto da Paredes alla Roma rispetto al modo di giocare che aveva alla Juve.

MARINOZZI – «Paredes è diventato un elemento centrale della Roma. E’ il giocatore che in generale ha la percentuale più alta di passaggi completati sotto pressione, è la sua specialità. La vita da mediano non gli compete, non è la funzione migliore quella che ha fatto alla Juve e nella prima parte con la Roma. Lui manda avanti la squadra con la sua verticalità».

