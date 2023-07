Arthur: «Ho avuto allenatori bravissimi, alla Fiorentina farò una cosa». Le parole del brasiliano ceduto dalla Juve in prestito

Arthur nel corso della prima intervista di presentazione alla Fiorentina ha parlato delle esperienze del passato prima di approdare in Viola. Queste le dichiarazioni del brasiliano ceduto dalla Juve in prestito.

ESPERIENZE DEL PASSATO – «Sono stato in diversi campionati e ho incontrato allenatori bravissimi, così come tipi di calcio differenti. Con me porto l’aver giocato in questi tornei, in più conosco bene l’Italia perché ho già fatto due stagioni qui e mi ci trovo bene. Ho voglia di imparare, sono a disposizione per dare una mano sia in campo che fuori a tutta la squadra».

CONTINUA A LEGGERE LE PAROLE DI ARTHUR

The post Arthur: «Ho avuto allenatori bravissimi, alla Fiorentina farò una cosa» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG