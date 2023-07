Laporta, presidente del Barcellona, attraverso i canali social del club blaugrana ha commentato l’annullamento dell’amichevole prevista contro la Juve nella tournée negli Usa.

LE PAROLE – «A volte la vita ci riserva queste sorprese che cambiano i nostri piani. Volevamo vedere i campioni, la squadra, i nostri nuovi giocatori, ma questo non sarà possibile. Speriamo che possano recuperare il prima possibile, per loro è dura ma lo è anche per i tifosi. Volevamo vedere la squadra giocare contro la Juve, ma non sarà possibile per questo motivo. La partita è stata cancellata perchè non ci sono altre date in questo tour».

