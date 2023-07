Bonucci rifiuta le proposte estere: 9 club italiani sull’ex capitano Juve. Gli ultimi aggiornamenti sul futuro del difensore

Bonucci è “separato in casa” nella Juve per lui il club sta valutando eventuali proposte e offerte per mandarlo via.

In base a quanto riferito da Gazzetta.it l’ormai ex capitano bianconero non ha intenzione di andare a giocare all’estero. In Italia sono 9 i club potenzialmente interessati al difensore: Bologna, Cagliari, Fiorentina, Frosinone, Lazio e Monza in Serie A e pure Bari, Palermo e Sampdoria in Serie B.

