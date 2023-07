Pjaca può tornare in patria: l’idea della Juve per il croato che è nella lista degli esuberi da cedere sul mercato

Pjaca è tornato alla Juve nei giorni scorsi, ma non fa parte dei piani di Allegri e fa parte della lista di giocatori considerati degli esuberi da cedere.

Il croato ha il contratto in scadenza nel 2024 e, come spiegato da Gazzetta.it, i bianconeri stanno cercando una soluzione definitiva per l’attaccante. Un idea porta al possibile ritorno in patria, visto che la Dinamo Zagabria pare interessata a riprendere il giocatore.

