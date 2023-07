Pellegrini via dalla Juve: no alla Lazio, resta in piedi un’altra pista. La situazione di mercato del terzino sinistro

Pellegrini non è partito per gli Usa perché è considerato un esubero da vendere da parte della Juve.

Come spiega Gazzetta.it, tuttavia, la situazione di mercato del terzino sinistro è ancora da definire. Da un lato la Juve non è rimasta soddisfatta dalla proposta avanzata dalla Lazio per un prestito senza riscatto. Dall’altra resta aperta la pista Nizza e un possibile prestito con obbligo di riscatto sotto 10 milioni.

