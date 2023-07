Arthur Juve: due club di Premier League sul brasiliano. I bianconeri hanno un’idea precisa per il futuro del centrocampista

Come riferito da Tuttosport, su Arthur Melo hanno mosso i primi passi Brighton e Wolverhampton, intenzionate a riportarlo in Premier League dopo l’esperienza non felice al Liverpool.

Pur di liberarsi dal suo ingaggio, la Juve aprirebbe anche all’ipotesi del prestito.

