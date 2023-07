Van der Sar, primo sospiro di sollievo: «Non è in pericolo di vita». Le condizioni dell’ex portiere della Juventus

Attraverso i propri canali ufficiali, l’Ajax ha pubblicato un aggiornamento sulle condizioni di Edwin van der Sar per conto della moglie Annemarie. Le condizioni dell’ex portiere della Juve.

COMUNICATO – «Edwin è ancora nel reparto di terapia intensiva, ma è stabile. Non è in pericolo di vita. Ogni volta che lo visitiamo, è comunicativo. Dobbiamo aspettare pazientemente per vedere come si svilupperà la sua situazione».

The post Van der Sar, primo sospiro di sollievo: «Non è in pericolo di vita» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG