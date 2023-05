Arthur Juve, per i bianconeri la grana di dover piazzare il brasiliano, ormai fuori dai progetti tecnici. Spunta l’idea della rescissione

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la Juventus starebbe pensando ad una nuova ed estrema soluzione per piazzare in uscita Arthur, che tornerà dal prestito al Liverpool dopo il mancato riscatto.

Si parla di rescissione contrattuale per il brasiliano, fuori da qualsiasi progetto tecnico per il futuro. Il suo alto ingaggio lascia pochi spazi di manovra per una cessione e, così, si starebbe pensando di lasciarlo andare così.

