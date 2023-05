Mourinho: «Il Siviglia vince sempre l’Europa League. Dybala Non mi aspetto niente». Le parole dell’allenatore della Roma

Mourinho ha concesso un’intervista a Sky Sport in vista della finale di Europa League di mercoledì prossimo contro il Siviglia che ha eliminato la Juve.

MOURINHO – «Il Siviglia è una squadra che vince sempre l’Europa League. Viene dalla Champions, è una squadra forte. Abbiamo una partita da giocare con le nostre qualità e abbiamo i problemi che cerchiamo di nascondere. La certezza è che saremo lì, non andiamo in vacanza. Budapest è bella, lo stadio è molto bello, ma non andiamo in vacanza. Da Dybala non mi aspetto niente. Se può andare in panchina e aiutare come ha aiutato contro il Feyenoord si può fare e sarebbe già qualcosa di positivo».

