Pinsoglio Juve, addio o rinnovo del contratto? Il club bianconero ha deciso. La scelta sul futuro del terzo portiere

Tra i giocatori della Juve che hanno il contratto in scadenza a giugno c’è anche il terzo portiere Pinsoglio, finora mai impiegato da Allegri, ma importante uomo spogliatoio.

Come scrive La Stampa è probabile che il club bianconero decida di rinnovare il contratto di Pinsoglio per un altro anno. Il portiere, quindi, non dirà addio alla Vecchia Signora alla fine della stagione.

The post Pinsoglio Juve, addio o rinnovo? Il club bianconero ha deciso appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG