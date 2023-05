Di Maria Juve, avventura ai titoli di coda dopo una stagione di pochi alti e tanti bassi. Il retroscena post Siviglia

Di Maria e la Juve sono destinati a lasciarsi al termine della stagione, fatta di pochi alti e tanti bassi. L’ultimo e più evidente di questi è arrivato giovedì scorso nella semifinale di ritorno di Europa League col Siviglia.

Come riferisce Goal, infatti, la prestazione non positiva dell’argentino avrebbe convinto la Juve a chiudere l’avventura alla fine dell’anno. A meno di clamorosi ripensamenti, i bianconeri non cambieranno idea. Di Maria, comunque, potrebbe giocare in Europa un altro anno prima di tornare al Rosario.

