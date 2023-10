Le parole di Kwadwo Asamoah, ex esterno di Juventus ed Inter, sulla lotta scudetto in Serie A. I dettagli in merito

Kwadwo Asamoah ha parlato a calciomercato.it della lotta scudetto in Serie A.

PAROLE – «Napoli, Milan e soprattutto Inter hanno maggiore esperienza in squadra e sono molto ben attrezzate per vincere lo scudetto. Non vedo, però, la Juve lontana da questo gruppetto. Credo che siano in quattro per il titolo, la Juve può vincere lo scudetto. Anche se, ora come ora, è impossibile avere certezze. C’è un dato che, però, può far ben sperare i tifosi bianconeri: e c’entra sempre Allegri».

