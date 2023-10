Ecco quali sono attualmente le probabili formazioni di Sporting Lisbona-Atalanta per quanto concerne l’Europa League

Seconda partita del girone per Atalanta e Sporting: entrambe alla ricerca di una vittoria per volare al primo posto in classifica. Ecco quali sono le probabili formazioni di Sporting Lisbona-Atalanta.

SPORTING LISBONA (4-2-3-1): Adan, Diomande, Coates, Ignacio, Esgaio, Hjulmand, Morita, Santos, Edward, Paulinho, Goncalves.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca, Lookman.

