Federico Dionisi, attaccante dell’Ascoli, si è raccontato a La Gazzetta dello Sport della stagione e i gol in questa stagione. Le sue dichiarazioni:

«Non sono legato ai numeri, i gol fatti me li ricordo quasi tutti però nelle ultime settimane ho percepito un po’ di pressione in più. Mi fa piacere e mi fa rendere conto di aver fatto qualcosa di speciale. Ascoli? Abbiamo avuto una flessione dopo un buon avvio. Ora siamo una squadra, prima vivevamo di rendita e vivere dei ricordi nel calcio non aiuta. Bucchi? Ha saputo integrarsi al meglio e oltre a essere un ottimo allenatore è anche un grande uomo. Non esiste un segreto per i gol ma serve soltanto tanto lavoro e massimo impegno allenamento dopo allenamento».

