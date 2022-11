Van Dijk, difensore del Liverpool, ha parlato di Giroud ai microfoni di Sky Sport Uk esaltando le doti del francese

Van Dijk, difensore del Liverpool, ha parlato di Giroud ai microfoni di Sky Sport Uk esaltando le doti del francese. Le sue dichiarazioni:

«L’attaccante più difficile da marcare? Giroud. Hai la sensazione di averlo sotto controllo, ma in qualche modo riesce sempre a segnare. All’Arsenal, al Chelsea, con la Francia… L’anno in cui abbiamo vinto il campionato (con il Liverpool, ndr) e abbiamo battuto l’Arsenal, eravamo in vantaggio per 3-0 e ha segnato un gol assurdo. Gli ho detto: “Hai segnato ancora”. È il giocatore che segna sempre contro di me. Ci sono un sacco di attaccanti incredibili: Messi, Aguero, Haaland ma dico Giroud, è come “Boogeyman” (l’uomo nero in italiano, ndr)».

